ESCLUSIVA SI Sampdoria, fra i giocatori per l’attacco primi contatti anche per due svincolati

Si muove il mercato della Sampdoria, che vuole consegnare al tecnico Leonardo Semplici anche un rinforzo per aumentare il peso offensivo dopo la partenza di La Gumina.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, fra le piste del il reparto avanzato sono stati fatti dei sondaggi, ancora non approfonditi, legati a due giocatori che erano finiti all’estero e che dall’1 gennaio sono liberi di firmare nuovi contratti da svincolati. Stiamo parlando di M’Baye Niang, che non ha proseguito la breve parentesi al Wydad Casablanca in Marocco (8 presenze e due gol per lui da settembre), e di Andrea Compagno, che dopo l’esperienza fruttuosa in Cina (19 gol in 29 apparizioni con il Tianjin Jinmen Tiger) vorrebbe il ritorno in Europa e magari in Italia. Quest’ultimo poi oltre ad essere apprezzato dal Rapid Bucarest, è anche una idea non approfondita per il Monza. I loro profili non sono gli unici approcciati, dato che sono in corso valutazioni sugli innesti più adatti a completare la squadra di Semplici.

Le parole di Manfredi sul mercato della Sampdoria

Queste le parole del presidente blucerchiato Matteo Manfredi sul mercato: “Purtroppo abbiamo imparato che non basta il budget. Non siamo i primi, non saremo gli ultimi: il calcio è molto più complesso di quanto sembri. Non basta investire cifre ingenti per arrivare ai risultati. Il calcio è uno sport di squadra dove il contesto e la serenità sono gli ingredienti fondamentali su cui puoi innestare risorse tecniche di valori. Noi abbiamo innestato risorse tecniche di valore in un contesto ancora non sano. Continueremo ad investire anche per migliorare gli aspetti tecnici”.