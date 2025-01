Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Inzaghi con Lautaro-Thuram, la scelta su Bastoni

Alle 20.45 il calcio d’inizio di Inter-Bologna. Per i nerazzurri una occasione per riportarsi a -1 dal Napoli capolista, con una partita ancora da recuperare (quella rinviata contro la Fiorentina).

Nelle scelte che l’allenatore ha ultimato in queste ore, spazio dunque ai migliori, dopo che qualcuno a Venezia aveva inizialmente riposato. Davanti a Sommer dunque confermato ancora Bastoni a sinistra, con Darmian a destra (non Pavard dunque, che partirà dalla panchina) e De Vrij al centro a comporre il terzetto arretrato di difesa. Barella e Zielinski saranno ancora i giocatori chiamati ad affiancare Asllani, dato che Calhanoglu e Mkhitaryan non sono ancora recuperati. Sulle fasce spazio a Dumfries da un lato e Dimarco dall’altro, con la coppia Thuram-Lautaro Martinez che torna a giocare assieme davanti.

Ecco le scelte ufficiali di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Bologna

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.