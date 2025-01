Leclerc è una furia: la frase è rivolta ad Hamilton

Charles Leclerc mette subito in chiaro le cose: il pilota monegasco della Ferrari accende la rivalità con Lewis Hamilton, la frase è eloquente

Il primo gran premio è lontano due mesi, i test del Bahrein ci saranno soltanto a fine febbraio, ma in casa Ferrari si accende già la rivalità tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L’arrivo del pilota inglese a Maranello fa sognare i tifosi della rossa, ma la convivenza tra due numeri uno desta più di qualche perplessità.

Horner ne ha parlato, gettando benzina sul fuoco e affermando che in una squadra due prime punte di peso non possono coesistere. Una metafora calcistica per punzecchiare un po’ la rivale, una delle candidate al titolo per il campionato 2025. Ma c’è anche chi crede, come Vasseur, che Hamilton potrà fungere da sprono a Leclerc e aiutarlo a migliorare in quegli aspetti in cui finora ha un po’ peccato.

Chi ha ragione lo si scoprirà soltanto a partire dal 16 marzo, ma intanto Charles Leclerc già incendia la rivalità con una frase che mette in chiaro le cose con Lewis Hamilton. La dichiarazione del pilota monegasco sa tanto di avvertimento per il nuovo compagno di scuderia: a Maranello non sarà così facile prendersi il ruolo di primo pilota.

Ferrari, Leclerc avverte Hamilton: “Non lo permetterò”

Una Ferrari che può lottare per il titolo è quello che sperano di avere sia Hamilton che Leclerc. Le prime indicazioni arriveranno in Bahrein, con gli unici test ufficiali consentiti nella pre-season di Formula 1.

Ma la domanda che si pongono tutti è: cosa accadrà tra Leclerc e Hamilton con una Ferrari in grado di lottare per il mondiale? Un antipasto di quello che potrà succedere arriva dalle dichiarazioni del numero 16 della rossa, che ai microfoni di Sky ha voluto mettere in chiaro che non è disposto a farsi da parte per il compagno di scuderia nella lotta al titolo.

“Non sarò mai nella situazione in cui il mio compagno lotterà per il titolo al posto mio“. Questa la frase pronunciata dal monegasco che non ha alcuna intenzione di cedere il passo neanche davanti al più titolato Lewis Hamilton. Tra i due finora il rapporto in pista è stato ottimo, ma la possibile rivalità che nascerebbe in caso di una Ferrari in grado di puntare al mondiale non può essere nascosta. Toccherà in quel caso a Frederic Vasseur chiarire subito le cose e far sì che il bene della scuderia prevalga sugli interessi dei singoli piloti. Sarà questo lo snodo cruciale per avere un team vincente come sognano da tempo tutti i tifosi del cavallino rampante.