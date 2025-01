“Nadal e Sinner, così ricevo motivazioni”: sorprendente affermazione

Rafael Nadal e Jannik Sinner danno motivazioni, a sorpresa, ad un volto noto del tennis: dichiarazioni sorprendenti, riguardante lo spagnolo

Con il ritiro ufficiale ormai avvenuto, pochi si aspettavano che agli Australian Open si parlasse ancora di Rafael Nadal! E invece è andata proprio così, perché la sua influenza è fortissima su diversi campioni di oggi. Lo spagnolo, si è ritirato sul finire del 2024, dopo le ultime stagioni passate più ai box che in campo. Ad una certa gli infortuni hanno preso il sopravvento con il maiorchino che ha dovuto arrendersi all’avanzare dell’età nonostante l’intenzione di continuare per altri anni.

Con buona pace per tutti i suoi fan, Nadal ha detto basta. Resta però negli occhi di tutti la sua straordinaria carriera, considerato uno dei più grandi di sempre insieme a Federer e Djokovic. Oggi il suo testimone è passato a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per molti il suo erede, considerando che entrambi sono spagnoli. Il numero uno del mondo è però l’italiano che sta stupendo sempre di più, ricevendo consensi anche tra i suoi colleghi.

Nadal e Sinner, dichiarazioni sorprendenti: “Mi hanno dato motivazioni”

In questi giorni è in corso il torneo che si tiene a Melbourne e apre la stagione del tennis. Proprio l’azzurro è l’attuale detentore del torneo, vinto dodici mesi fa battendo in finale Daniil Medvedev. Quest’ultimo, dopo esser riuscito a superare il match d’esordio col brivido e in rimonta, ha rilasciato alcune sorprendenti dichiarazioni in conferenza stampa, citando lo spagnolo e l’altoatesino.

Il suo riferimento è alle due finali perse in questo torneo proprio contro Nadal prima e Sinner poi. Il numero cinque al mondo, pur partendo in sordina, vuole crescere alla distanza per arrivare finalmente al trionfo: “Il fatto di aver perso qui contro due come loro mi dà ulteriori motivazioni. Voglio riprovarci”. Prima di lasciarsi andare agli elogi: “Ho giocato un tennis eccellente in quelle due finali, tra le migliori partite della mia carriera anche se ho perso in quanto avevo di fronte due mostri sacri. In Australia mi trovo bene e voglio vincere qui”.

I due KO contro l’italiano e lo spagnolo, hanno in un certo senso reso più forte Medvedev che trova motivazioni ripensando a quelle debacle. Sinner e Nadal come incentivo per fare meglio, sognando di arrivare almeno ad un’altra finale. “So che devo migliorare molto, mi sento motivato. Continuerò a lottare per vincere il titolo”, chiude il russo.