Newell’s Old Boys, il presidente: “Tomas Perez-Inter, vicina la chiusura” (VIDEO)

Ignacio Astore, presidente del Newell’s Old Boys, ha parlato delle trattative che porterebbero Tomas Perez e Mateo Silvetti all’Inter, confermando come il centrocampista classe 2005 sia molto vicino ai nerazzurri. Per Silvetti la trattativa non è vicina a concludersi ed è slegata da Perez.

Newell’s, le parole di Astore

Ecco le sue parole: “Per ora non è fatta, continuano le trattative. Per Perez siamo molto vicini, domani al massimo dovremmo chiudere, l’unica cosa che manca definire sono i bonus. Silvetti per ora è fuori dalle trattative. Per Perez può essere 7 milioni o poco di più, la differenza sono i bonus di cui stiamo discutendo. C’è Ottima predisposizione dei dirigenti dell’Inter, siamo fondamentalmente d’accordo, dobbiamo sistemare la distribuzione dei bonus. Mi daranno una risposta definitiva al mio arrivo in Argentina”