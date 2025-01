Esclusiva SI Juventus, pronta un’offerta per Tomori. Le riflessioni su Danso

La Juventus aspetta che il Barcellona comunichi il rinnovo di Araujo, ha bloccato Hancko per il futuro (con mezzo spiraglio perché le cose cambino entro la chiusura della sessione invernale di calciomercato), ma ha intenzione di fare una proposta per Tomori. Non sappiamo se l’argomento verrà affrontato già durante Juventus-Milan di domani, ma è una traccia da seguire. La Juventus sarebbe pronta a fare una proposta importante da 25 milioni e passa, anche in prestito con obbligo come vorrebbero i rossoneri. Adesso il campo, poi vedremo anche in base alle decisioni di Conceicao. E all’arrivo, trattativa calda, di Walker che può giocare sia al centro che a destra.

Juventus, idea Danso

Danso è stato proposto, da ieri mattina i rapporti si sono intensificati, il Lens ha anche aperto ma la Juve sta facendo alcune riflessioni e non è ancora troppo convinta dopo le ultime evoluzioni del difensore centrale vicinissimo alla Roma la scorsa estate. Ecco perché per Tomori verrà fatta una proposta, poi toccherà al Milan dare il via libera. Milan che sta stringendo per Walker, è alle prese con l’infortunio di Thiaw e ha memorizzato le parole di Pavlovic che non intende andar via. Così in esclusiva anche sul suo profilo X, il nostro Alfredo Pedullà.