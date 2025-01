L’annuncio choc di Sinner: addio al tennis

Il mondo del tennis sconvolto dopo l’annuncio fatto Jannik Sinner al termine del secondo turno degli Australian Open: il 2025 starà il suo ultimo anno, si ritira

Tristan Schoolkate battuto in quattro set. Jannik Sinner fatica ad entrare nel match nel secondo turno degli Australian Open, poi prende le misure e schianta senza problemi il tennista australiano.

Il risultato finale vede il numero uno al mondo vincere con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, con Schoolkate che ha tenuto botta nei primi due set, mettendo più volte in difficoltà l’italiano, per poi cedere però davanti al talento del tennista altoatesino. Un Sinner che ora se la vedrà con l’americano Giron nel terzo turno dello slam, puntando ad andare avanti e a replicare il bis dello scorso anno.

Un trionfo quello del 2024 arrivato grazie ad una costante crescita, una progressione iniziata negli anni precedenti e culminata con i due slam vinti lo scorso anno. Tra i segreti dell’esplosione di Sinner anche la coppia di coach che lo segue ormai da qualche anno: Darren Cahill e Simone Vagnozzi hanno aiutato il campione di San Candido a compiere quei passi necessari per svestirsi dei panni della promessa e indossare quelli del fuoriclasse assoluto.

Ora però per Sinner arriva la notizia più sconvolgente e a darla è lo stesso tennista durante la conferenza stampa che si è tenuta al termine del secondo match australiano. Sinner si lascia sfuggire una notizia che avrebbe dovuto essere ancora segreta e sconvolge il mondo del tennis.

Sinner, Cahill lascerà il tennis: addio nel 2025

Darren Cahill non sarà più l’allenatore di Jannik Sinner dopo la fine di quest’anno. L’americano ha, infatti, deciso di lasciare il circuito al termine del 2025.

Cahill ha affiancato Sinner già dal 2022 e da tempo ha annunciato che l’altoatesino sarebbe stato l’ultimo tennista allenato. Il momento della separazione però è arrivato prima del previsto e ad annunciarlo, in maniera forse imprevista, è stato lo stesso Jannik. “Mi è scappato nell’intervista – ha spiegato l’italiano in conferenza – me lo aveva anticipato tempo fa. Non volevo dirlo e gli ho chiesto scusa“.

Il numero uno al mondo non ha lasciato la porta chiusa ad un ripensamento, spiegando come nel corso di un anno tante cose possono cambiare. “Tutti sanno quanto è stato importante per me e per la mia carriera” la frase che Sinner ha voluto dedicare al proprio coach. Ora per l’italiano ci sarà tutto il tempo per capire come andare avanti dall’inizio del prossimo anno quando, salvo altri colpi di scena, Cahill uscirà dal suo staff e dal mondo del tennis professionistico.