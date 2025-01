Napoli, domani scontro diretto a Bergamo. Il possibile undici

Big match domani al Gewiss Stadium di Bergamo: il Napoli, contro l’Atalanta, vorrà fornire una nuova prova di forza e dimostrare di essere la candidata principale dello scudetto. Ecco le probabili scelte di formazione da parte di Antonio Conte.

Napoli, la probabile formazione in vista dell’Atalanta

Napoli: 4-3-3 Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobokta, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Le parole di Lukaku a Radio CRC

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato una intervista a Radio CRC, nella quale ha parlato della stagione degli azzurri e del suo impatto con la maglia dei partenopei: “Cosa significa Napoli per me? Una situazione molto bella per me e per la mia famiglia, essere in una città dove la squadra è amata dal popolo: mi sto divertendo tanto con i miei compagni e con chi mi dà i consigli per vivere in questa bella città. Poi i risultati aiutano, stiamo giocando bene e la classifica lo conferma. Tutte queste cose per la mia carriera sono importanti, si cerca stabilità e la mia famiglia qui si trova bene”.