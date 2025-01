Pazzesco Verstappen, sì alla Mercedes: stravolta la F1

Max Verstappen e la Mercedes potrebbero unirsi dal prossimo anno: la decisione del pilota olandese ribalta totalmente la griglia della Formula 1

Se ne parla da tempo, si sussurra della voglia della Mercedes di mettere le mani su Max Verstappen dal giorno in cui la Ferrari ha annunciato l’arrivo di Lewis Hamilton. Il quattro volte campione del mondo olandese è legato alla Red Bull da un contratto fino al 2028 e, al momento, non sembra intenzionato a sfruttare la clausola che gli consentirebbe di lasciare nel caso in cui la vettura austriaca non fosse più competitiva.

Questo almeno nelle dichiarazioni pubbliche, perché poi sotto traccia tra Max Verstappen e la Mercedes è da mesi che va avanti un corteggiamento serrato. Toto Wolff, team Principal della scuderia tedesca, non ha mai nascosto di volere l’olandese al volante di una delle ex frecce d’argento. Non è riuscito a farlo nel 2025, scegliendo Antonelli come compagno di squadra di Russell. Nel 2026 però le cose potrebbero cambiare e il matrimonio tra le Verstappen e la Mercedes potrebbe rappresentare un vero terremoto sulla Formula 1, portando a cascata ad una rivoluzione totale sulla griglia di partenza.

Per far sì che il matrimonio venga davvero celebrato è necessario però attendere i risultati del campionato 2025. Soltanto nel caso in cui la Red Bull non fosse competitiva, non consentendo a Verstappen di restare nelle prime tre posizioni in classifica stabilmente, il pilota avrebbe la possibilità di sciogliere il legame con la scuderia austriaca valido fino al 2028. A quel punto Verstappen potrebbe sbarcare in Mercedes: chi prenderebbe il suo posto?

Verstappen in Mercedes, cambia tutto per la Formula 1

Bisogna ovviamente andarci con i piedi di piombo perché, al momento, Verstappen è il pilota di riferimento della Red Bull. Un suo addio però rappresenterebbe uno scossone che cambierebbe totalmente il volto della Formula 1, o almeno della griglia di partenza. La scuderia austriaca, infatti, dovrebbe trovare il sostituto e potrebbe andare a pescare in casa McLaren.

Lando Norris e Oscar Piastri sono i due piloti candidati all’eventuale sostituzione del campione del mondo. A quel punto la McLaren dovrebbe trovare un valido sostituto e potrebbe individuarlo in Russell che, con Verstappen a Brackley, potrebbe aver voglia di cambiare aria e andare alla ricerca di una scuderia che abbia fiducia in lui. Occhio poi anche a Carlos Sainz, attualmente in Williams dopo l’addio alla Ferrari, ma desideroso di tornare al volante di una monoposto competitiva per la vittoria.

Insomma quel che potrebbe uscirne fuori è uno stravolgimento delle squadre con solo la Ferrari, almeno sulla carta, esente da cambiamenti. A Maranello hanno scelto la coppia d’oro Leclerc-Hamilton e sono pronti a dare battaglia a tutti i rivali, senza essere condizionati da ciò che accadrà nel mercato dei piloti.