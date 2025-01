Schumacher, tutto finito: annuncio choc in diretta

Per Schumacher arriva l’annuncio in diretta televisiva: ormai è tutto finito, non c’è più niente da salvare. Cosa è successo

Non una famiglia qualunque. Dici Schumacher e pensi subito alla Formula 1, a Michael che al volante di una monoposto ha scritto la storia di questo sport.

Gli otto titoli mondiali hanno fatto entrare il pilota tedesco nella leggenda, gli anni in rosso, i successi con la Ferrari lo hanno fatto diventare icona dell’automobilismo. Sono trascorsi 11 anni dall’incidente sugli sci che ha lasciato un segno profondo nella vita del campione tedesco. Da allora sulle sue condizioni è caduto il più stretto riserbo, la famiglia ha continuato a curare Michael senza però dare notizie pubbliche sullo stato di salute dell’ex pilota.

Per questo si sono rincorse indiscrezioni, fake news, pettegolezzi su Schumacher. Moglie e figli hanno però voluto alzare un muro tra l’ex campione della Ferrari e il resto del mondo. Questo non ha impedito al nome Schumacher di continuare a fare rumore. Con le notizie, vere o false che siano, sull’ex fuoriclasse del volante, ma anche sul resto della sua famiglia. Il matrimonio della figlia Gina ha occupato le cronache rosa, ma anche il fratello Ralf – anche lui ex pilota – ha fatto notizia con il suo coming out. Ora però arriva l’ultimo atto del suo matrimonio con Cora: è tutto finito.

Schumacher, Cora brucia l’abito da sposa

La coppia è stata insieme per oltre 15 anni. Ralf Schumacher e Cora si sono sposati nel 2001, quattordici anni dopo è arrivato il divorzio.

Ora che l’ex pilota ha pubblicamente rivelato la sua omosessualità, la donna ha criticato l’ex marito. Già subito dopo l’annuncio c’era stato un botta e risposta piccato tra i due, ora però il gesto di Cora è di quelli definitivi. La donna ha preso parte al programma sulla TV tedesca ‘Über Geld spricht man doch!’ e ha mostrato in diretta i resti del suo abito da sposa bruciato.

Cora ha poi commentato: “Non so perché fosse ancora qui”. Un gesto simbolico di rottura definitiva, un modo per simboleggiare il matrimonio andato in cenere con Ralf Schumacher. La donna, nei mesi successivi al coming out dell’ex marito, aveva già pubblicamente ammesso di essersi sentita tradita e ha raccontato di come avesse avuto dei dubbi quando Ralf era ancora in Formula 1, ma che lui l’avesse rassicurata affermando che immaginava tutto. Le cose poi sono andate come ora tutti sanno, con la donna che ha voluto bruciare l’abito simbolo di un matrimonio che ormai era andato in fumo da tempo.