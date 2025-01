Serie A: occhio a Juve-Milan! Napoli alla prova Atalanta, l’Inter cerca il riscatto con l’Empoli

Tutto pronto per la 21esima giornata di Serie A. Anche questo fine settimana le emozioni non mancheranno e si giocheranno delle gare che mettono in palio dei punti pesanti. Vediamo nel dettaglio!

Sabato, alle ore 18, si terrà Juventus-Milan. I bianconeri hanno fatto registrare nell’ultimo turno il loro 13esimo pareggio stagionale, nonché terzo consecutivo, e ora si trovano al quinto posto in classifica con 34 punti raccolti. La sensazione è che non sarà semplice per la squadra di Thiago Motta conquistare un posto Champions e la lotta potrebbe essere particolarmente accesa anche con il Milan: il Diavolo è settimo con 31 punti, raccolti in 19 partite.

Difatti, in caso di sconfitta, la Vecchia Signora sarebbe agganciata proprio dalla squadra di Sergio Conceição. È dal novembre del 2019 che la Juventus non riesce a battere il Milan all’Allianz. Segnaliamo la quota del segno “X” all’intervallo: parliamo di 2,09 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,03 e su Unibet 2,12. Da considerare anche la giocata “Under 2,5” finale, ipotizzando che durante la partita vengano segnate meno di tre reti: parliamo di 1,70 volte la posta su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,63. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-0 in favore della Juventus: la quota è di 7,29 su Planetwin365; su Betclic 6,25 e su Unibet 7.

Occhi puntati anche su Atalanta-Napoli, in programma alle ore 20,45. La Dea ha pareggiato le ultime tre gare disputate e ora si trova al terzo posto con 43 punti; i partenopei, invece, sono in testa alla classifica con 47 punti. La squadra di Conte ha vinto le ultime cinque partite disputate. Interessante notare come gli azzurri abbiano vinto le ultime tre partite disputate al Gewiss Stadium: da segnalare la quota della doppia chance X2, su Planetwin365 a 1,60; mentre su Betclic si parla di 1,53 volte la posta e su Unibet 1,63. Da tenere in conto anche l’Over 2,5, su Planetwin365 a 1,99; mentre su Betclic si parla di 1,96 volte la posta e su Unibet 2,02. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-2: la quota è di 13,47 su Planetwin365; su Unibet e Betclic 13.

In cerca di riscatto l’Inter di Inzaghi. Dopo il pareggio casalingo con il Bologna, i nerazzurri ospiteranno l’Empoli e continueranno la loro rincorsa al Napoli: da considerare la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,60; su Betclic 1,46 e su Unibet 1,67. Tra i risultati esatti, si può provare il 3-0 in favore dell’Inter: la quota è di 8,57 su Planetwin365; su Betclic 6,25 e su WilliamHill 8.