Atalanta-Napoli 2-3, Lukaku regala i 3 punti a Conte

Vince 2-3 il Napoli al Gewiss Stadium contro l’Atalanta portandosi così a 50 punti in classifica dopo 21 giornate. Successo fondamentale per gli azzurri che riscattano anche il ko dell’andata al Maradona.

Atalanta-Napoli, le ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, De Ketelaere, Palestra, Brescianini, Zappacosta.

Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori

Allenatore: Conte.

La sblocca la Dea, la ribalta il Napoli

Pronti via, Atalanta in vantaggio al 16′ con Retegui. L’Atalanta passa in vantaggio con Retegui che stoppa una palla in area di Ederson probabilmente per Ruggeri. Il numero 32 prende il pallone e si gira in area di rigore. Sinistro forte sul primo palo sotto la traversa e Meret battuto. Pari Napoli al 27′ con Politano. Insolitamente nella zona sinistra dell’area di rigore Politano punisce l’Atalanta. Neres se ne va sulla corsia mancina a Djimsiti e Bellanova e mette al centro. Pallone deviato che finisce sui piedi di Politano che tutto solo in area scarica di sinistro sotto la traversa. 1-2 azzurro che porta la firma di McTominay. Ederson perde palla sulla pressione di Anguissa. Il nigeriano, servito dal tacco di Neres, arriva sul fondo e mette a rimorchio per McTominay che senza stoppare mette il pallone alle spalle di Carnesecchi. Primo tempo che termina 1-2.

Pari Dea poi la decide Lukaku

Parte subito forte l’Atalanta vicina al gol al 53′ con Retegui. Palla di Samardzic per l’attaccante azzurro che prova dalla zona destra dell’area di rigore a girare in porta di prima ma il suo tiro finisce alto. 3 minuti ed è Lookman a pareggiare. L’Atalanta pareggia con Ademola Lookman. Fa tutto da solo l’ex Leicester che prima salta Di Lorenzo e poi, accerchiato da tre avversari, dopo un rimpallo batte con un tocco da biliardo di sinistro Meret sul secondo palo. Ancora Atalanta al 58′ con Samardzic. Esce forte Hien, recupero e palla per Lookman. Da questi a Samrzic che dal limite sinistro dell’area di rigore prova a battere sul primo palo Meret che si fa trovare pronto. Al 70′ chance per De Ketelaere. Subito occasione per il belga che di testa sovrasta Rrahmani e schiaccia sul secondo palo su cross di Bellanova. Bravissimo Meret ad allungarsi e parare. Napoli nuovamente avanti al 79′ con Lukaku. Il Napoli torna in vantaggio. Cross dalla sinistra di Anguissa e rete di testa di Lukaku. Il centravanti belga sposta regolarmente Scalvini e punisce Carnesecchi. Dopo 4 minuti di recupero finisce 2-3. Vince il Napoli.