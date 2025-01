Fiorentina, contro il Torino in cerca di riscatto

La Fiorentina per rialzarsi dopo un mese complicato. Il Torino per confermare il trend positivo dopo i pareggi con Udinese, Parma ma soprattutto Juventus. Al Franchi si affrontano due formazioni che stanno vivendo un momento completamente diverso rispetto all’andata. Un match quello tra viola e granata che può risultare decisivo.

Fiorentina-Torino, una sfida decisiva

La viola ha perso tutte le sue certezze e ora ha bisgono di ritrovarsi. I granata dopo un periodo negativo post ko di Zapata appaiono ora in leggera crescita. Gigliati che non potranno contare ancora su Cataldi con il centrocampista nuovamente ko dopo Monza con Palladino che potrebbe lanciare Folorunsho dal 1’ avanti rispetto a Mandragora per affiancare Adli. Con Richardson nelle retrovie dopo la prova opaca di Monza. In attacco probabile panchina poi per Gudmundsson con Beltran che completerà il terzetto con Colpani e Sottil alle spalle di Moise Kean. Man of the match dell’andata. Dall’altra parte il Toro dovrebbe confermare il 4231 del derby con Adams unica punta. Ancora assente Ilic oltre i lungodegenti Zapata, Vojvoda e Schuurs. Con granta e viola pronte ad affrontarsi sul campo ma anche trattare in fase di mercato con lo scambio Kouamé-Sanabria pronto ad entrare nel vivo.