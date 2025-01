Inter, c’è l’Empoli per riportare il sereno. Ma quanti stop: il punto sugli infortuni, da Calhanoglu a Bisseck

Prima il ko in rimonta subito dal Milan in Supercoppa Italiana, poi rocambolesco 2-2 interno contro il Bologna: l’Inter domani sera ospiterà l’Empoli ed avrà l’occasione di riportare il sereno nella Milano nerazzurra.

Non che Simone Inzaghi goda di un gruppo in ottima salute, dato il conteggio degli infortunati che ancora invita ad essere cauti. Mkhitaryan è recuperato e si candida per una maglia da titolare dopo i due turni di stop per una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. Sia per Yann Bisseck che per Hakan Calhanoglu però sembra che servirà più tempo per riaverli, dunque in difesa potrebbe ritornare dal primo minuto Pavard che si gioca una maglia con il tuttofare Darmian, mentre Asllani in mediana avrà un’altra chance per dire la sua e dimostrare di essere da Inter, al netto delle critiche.

Il turco infatti, reduce da lieve risentimento al soleo della gamba destra, potrebbe puntare solamente il derby di campionato contro il Milan del prossimo 2 febbraio. Bisseck invece potrebbe farlo il 29 gennaio in Champions League contro il Monaco, o al limite anche lui direttamente contro i rossoneri. Per il resto assenti ancora fra le seconde linee Di Gennaro in porta e Correa in attacco, entrambi già out in Arabia Saudita nelle sfide contro Atalanta e Milan, oltre che con il Bologna.

Quel che è certo è che al netto degli assenti i nerazzurri dovranno rispondere sul campo alle recenti critiche che hanno accompagnato al rallentamento delle ultime due partite, in una giornata dove ci sono diversi scontri in vetta e che potrà dire molto sul prosieguo del campionato e della lotta Scudetto.