Ultim’ora, giallo Hamilton: hanno svelato il segreto

C’è grande attesa per il debutto sulla Ferrari del pilota inglese sette volte campione del mondo. Annuncio sui primi test a Fiorano

Quando debutterà Hamilton alla guida della nuova Ferrari? Ovviamente prima del Mondiale 2025, ufficialmente al via nel fine settimana di metà marzo, e cioè nei test a Fiorano in preparazione della rassegna iridata. Sulla data esatta bocche cucite a Maranello e dintorni, per ragioni – a quanto pare – soprattutto di sicurezza pubblica.

Rischio disagi di ordine pubblico

In un certo senso la Ferrari mantiene il segreto sul giorno preciso in cui per la prima volta il pilota inglese si siederà sulla ‘Rossa’. Secondo indiscrezioni Vasseur e soci non si sono esposti per evitare un afflusso eccessivo di curiosi al circuito di Fiorano. La presenza di Hamilton attrarrebbe un corposo numero di appassionati, con il rischio di creare disagi di ordine pubblico.

Hamilton e il debutto con la Ferrari. L’annuncio del CEO Vigna

Hamilton dovrebbe svolgere i primi test a Fiorano tra pochi giorni, o in alternativa al Mugello in caso di brutto tempo, indicativamente tra il 20 e il 24 gennaio. Vale a dire la prossima settimana, come dichiarato dal CEO della Ferrari Benedetto Vigna nel corso dell’evento che ha ufficializzato la partnership tra il cavallino rampante e Unicredit: “Lewis verrà da noi la prossima settimana – ha dichiarato Vigna – All’interno del team c’è grande fibrillazione e voglia di cominciare. Stiamo approntando le ultime cose e pronti quasi su tutto”.

Hamilton in gran segreto a Maranello l’anno scorso

Hamilton visiterà ufficialmente il quartier generale della Ferrari per la prima volta. Ma quello della prossima settimana non sarà il suo primo viaggio con tappa finale a Maranello. Come rivela ‘Formulapassion.it’, il quarantenne 7 volte campione del mondo ha già visitato la sede del Cavallino “in gran segreto” nel corso della passata stagione.

Hamilton è stato già a Maranello per conoscere in prima persona tutto il personale Ferrari e, come sottolinea la fonte, “prendere dimestichezza con le procedure interne”. Il britannico avrà come compagno Charles Leclerc, il quale nelle sue ultime dichiarazioni ha fatto ben intendere di non essere disposto a porgere l’altra guancia: “Non sarò mai nella situazione in cui il mio compagno lotterà per il titolo al posto mio”, ha detto a ‘Sky’ il monegasco riferendosi naturalmente al suo dualismo con l’ex Mercedes, per Jacque Villeneuve “il pilota più importante di tutti i tempi”.