Zanardi, commozione tra i tifosi: scendono le lacrime

Impossibile non emozionarsi davanti all’omaggio che coinvolge Alex Zanardi: l’ex pilota e atleta paralimpico sempre nel cuore dei tifosi

Sarà sempre nel cuore dei suoi tifosi, esempio di come nella vita non bisogna mai arrendersi. Alex Zanardi non ha smesso di lottare davanti ai grandi imprevisti che il destino gli ha messo davanti. Lo sta facendo ancora oggi dopo il terribile incidente in handbike nel 2020: lo scontro con un camion che lo ha costretto a lungo in ospedale.

Da dicembre 2021 è tornato a casa, circondato dall’affetto della sua famiglia che si prende cura di lui grazie all’aiuto di professionisti. Sulle sue condizioni si è alzato il più stretto riserbo, ma il nome dell’ex pilota di Formula 1 non è stato cancellato dal cuore dei suoi tifosi. Ha scritto pagine di storia dello sport, trasformandosi in uno straordinario atleta paralimpico, ma soprattutto in un esempio di forza e tenacia per tutti.

Il suo nome è tornato a risuonare e commuovere durante un evento che si è tenuto nei giorni scorsi in provincia di Parma. Alex Zanardi è stato protagonista, anche senza esserlo, del docufilm dedicato ad Obiettivo 3 ‘Tagliati per le corse’, presentato alla Dallara Academy, a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Un evento che ha coinvolto anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, che non ha mancato di ricordare l’impegno federale per i progetti destinati allo sport paralimpico.

Zanardi, l’omaggio strappalacrime

Durante l’evento il presidente Dagnoni ha voluto sottolineare la collaborazione con Dallara che affianca la Federazione e sostiene gli atleti paralimpici anche con la fornitura di handbike in comodato d’uso per gli atleti della Nazionale italiana di Paraciclismo.

Nel commentare il docufilm, Dagnoni ha affermato che occorre “dare opportunità e strumenti concreti a chi vuole superare i propri limiti, proprio come dimostrano le storie raccontate nel docufilm“. La sua presenza era da intendere come una testimonianza di vicinanza per “questi atleti straordinari, che portano in alto i valori dello sport e della resilienza umana“. Inevitabile un omaggio, molto toccante, ad Alex Zanardi – figura di riferimento di Obiettivo 3 e personaggio simbolo di tutto il movimento paralimpico -. “Alex non è qui con noi fisicamente – le parole del presidente della Federciclismo – ma il suo spirito, la sua forza e la sua visione continuano a guidarci”.

Un messaggio che ha commosso, come ha commosso nella sua vita Zanardi. Le sue gesta, le sue imprese, sono un esempio che resterà indelebile nella vita di tutti i suoi tifosi.