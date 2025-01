Il Torino in 10 ferma la Fiorentina: 1-1. Palladino, la crisi di risultati continua

Niente da fare, la Fiorentina non riesce a trovare i tre punti nemmeno nel match interno contro il Torino di Paolo Vanoli: solo 1-1 contro i granata, a Kean risponde Gineitis.

Primo tempo frizzante fra le due squadre, con il giovane Dembelé che la combina grossa prendendo due gialli in meno di 30 minuti e lasciando i suoi in inferiorità numerica per il resto della partita. Passano 8 minuti ed ecco il vantaggio dei viola: Kean torna al gol grazie ad un colpo di testa che non lascia scampo a Milinkovic-Savic, nonostante la risposta di quest’ultimo sulla mezza rovesciata di Colpani. Nel recupero granata vicini al pareggio con Comuzzo che colpisce la traversa della propria porta sfiorando l’autorete.

Nella ripresa, la squadra di Vanoli non si dà per vinta ed al 70′ ecco l’incredibile pari: Comuzzo e Adli pasticciano, Gineitis anticipa tutti presentandosi davanti a De Gea e perforandolo. Grande disappunto del Franchi, ben manifestato dai fischi a Beltran al 77′. Viola senza vittoria da più di un mese e che passano in poche settimane dall’esaltazione più totale alla depressione sportiva.