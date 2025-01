Lazio, Baroni: “Ho visto la squadra che volevo vedere”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il successo dei suoi per 3-0 contro il Verona: “Sono orgoglioso di questa squadra, faccio i complimenti ai ragazzi, ho visto una squadra che non ha mollato neanche nelle difficoltà, adesso abbiamo recuperato qualche giocatore, altri ci mancano come Vecino che per me è un giocatore importante. Non dovevamo pensare che fosse una partita scontata e non lo è stata. Come abbiamo mollato un attimo loro ci hanno messo in difficoltà. Ho visto la Lazio che volevo vedere“.

Perchè via da Verona: “Io qui ho lasciato tutto, ho avuto un incontro col direttore e penso che quando uno lascia tutto poi è difficile continuare, resta la magia che abbiamo creato, penso che Zanetti stia facendo un buon lavoro e il Verona ha tutte le risorse per fare il suo campionato“.

Sulla settimana e Belahyane

Che settimana è stata: “Abbiamo bisogno di lavorare e di crescere, è stata una settimana lunga che abbiamo affrontato bene, abbiamo recuperato giocatori importanti e ora serve recuperare energie per una nuova partita difficile che ci aspetta giovedì. Saremo un po’ contati dietro con solo quattro difensori e quindi serve ricaricarsi al meglio“.

Belahyane alla Lazio: “Girano tanti nomi, di mercato se ne occupa il direttore, anche se c’è una finestra dobbiamo saperla gestire perchè siamo professionisti, migliorare questi giocatori non è facile, la mia attenzione è solo rivolta verso il campo“.