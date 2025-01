Pazzesco Verstappen, follia totale: Formula 1 sotto choc

Assolutamente pazzesca l’ultima notizia che arriva su Max Verstappen. La Formula 1 resta sgomenta, sarebbe una follia assoluta

Dominatore incontrastato. Max Verstappen da quattro anni è il leader assoluto della Formula 1. Quattro mondiali vinti, un dominio senza quasi avere avversari. Merito sicuramente di una Red Bull che almeno in due stagioni è stata la macchina più forte di tutte per distacco. Ma merito anche del talento del pilota olandese, capace prima di avere la meglio di un esperto Lewis Hamilton, in un testa testa che ha un entusiasmato tutti gli appassionati del Circus. Poi di vincere lo scorso anno, anche non avendo la vettura più forte delle altre.

Normale quindi che il suo nome faccia gola a tutti i big team della Formula 1. Non, almeno per il momento, la Ferrari che ha scelto Hamilton per affiancare Leclerc, ma sicuramente la Mercedes. Toto Wolff già dallo scorso anno sta provando a strappare Verstappen alla Red Bull, finora senza successo.

Ora la scuderia tedesca dovrà vedersela con un’altra rivale agguerrita. Dopo aver preso Newey alla Red Bull, la Aston Martin punta ad un altro scippo: strappare Verstappen alla scuderia austriaca. Lawrence Stroll è disposto a fare un’assoluta follia pur di riuscire nel suo intento. Si parla di una cifra mai vista prima per la Formula 1.

Verstappen in Aston Martin: cifra da record

Le indiscrezioni arrivano dall’Inghilterra, paese di casa per l’Aston Martin. È qui che si racconta della missione che Stroll ha dato ai suoi uomini: racimolare la cifra giusta per convincere Verstappen ad accettare la nuova sfida.

La caccia ai finanziatori sarebbe già partita e avrebbe un obiettivo clamoroso: garantire al pilota olandese un ingaggio da 1 miliardo di sterline a stagione, oltre 1 miliardo di euro per un solo anno. Sarebbe uno stipendio stratosferico, probabilmente impossibile da garantire anche in un mondo ricco come quello della Formula 1. Ne parla il Daily Sport, raccontando della voglia della Aston Martin di ricreare la coppia vincente che ha fatto sognare la Red Bull: Verstappen nuovamente insieme a Newey, l’ingegnere che ha realizzato la monoposto che ha dominato gli ultimi anni.

Se Stroll riuscirà nel suo intento non è dato sapere, ma ciò che è certo è che all’Aston Martin sognano in grande. Lo hanno dimostrato soffiando l’artefice della Red Bull vincente alla Ferrari, e vogliono continuare a dimostrarlo portando in Inghilterra il pilota campione del mondo in carica. Il tutto ovviamente riferito al 2026 anno in cui la Formula 1 vivrà la sua ennesima rivoluzione. È quella la stagione in cui si potrebbero riscrivere le gerarchie e l’Aston Martin vuole mettere il suo nome davanti a tutti. Con Verstappen al volante.