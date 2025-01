Squalifica Sinner, decisione ufficiale: ribaltone totale

Novità improvvisa e ufficiale sul caso doping che riguarda il numero 1 del tennis mondiale: situazione completamente ribaltata

Nulla è lasciato al caso. Jannik Sinner è riuscito a diventare il miglior giocatore del tennis attuale anche per la capacità di curare ogni minimo dettaglio. Succede in campo, dove qualsiasi gesto del campione italiano è studiato minuziosamente, succede fuori dal campo.

L’organizzazione dello staff di Sinner è perfetta o quasi, tutto deve funzionare al meglio, senza neanche il minimo errore. Il perché lo si è visto con il caso doping: la piccola disattenzione compiuta da due componenti dello staff è stata pagata a caro prezzo. Ora il fuoriclasse di San Candido deve sperare di uscire indenne dalla vicenda, con il Tas di Losanna che ad aprile emetterà il verdetto ufficiale.

Un verdetto anticipato da molti esperti che si sono divisi tra chi ritiene inutile anche andare avanti con il procedimento, considerando Sinner innocente, e chi auspica una sanzione più o meno pesante per l’italiano. A decidere però saranno i tre arbitri nominati dalle parti in causa: Wada, Sinner e Tas appunto. Proprio da questo punto di vista è arrivata una novità ufficiale un po’ a sorpresa: il ribaltone è completo.

Sinner, cambia un arbitro del Tas di Losanna

Se la Wada ha deciso di affidare le sue ragioni a Ken Lalo, attuale presidente della federazione israeliana sport equestri, senza grandi precedenti, ma con una fama di duro contro chi infrange il protocollo antidoping, il presidente del Collegio sarà Jacques Radoux: lussemburghese, classe 1969, è stato anche un ex tennista.

L’arbitro scelto da Sinner, invece, è cambiato negli ultimi giorni. In un primo momento era stato nominato Jeff Benz, ma ora è arrivata l’ufficialità del cambiamento. Ufficialmente la sostituzione è dovuta a problemi di data, ma c’è anche chi parla di una mossa tattica per avere maggiori possibilità di vincere la battaglia legale. Ad essere stato scelto come arbitro da Sinner è stato, infatti, Lord John Dyson.

Giurista di altissimo livello, classe 1943, ha fatto parte anche della Corte Suprema Inglese. La sua nomina è importante anche perché ha fatto parte di Sport Resolutions, il tribunale indipendente a cui si era rivolta l’Itia – International Tennis Integrity Agency – , e che aveva prosciolto proprio Sinner per l’assenza di dolo o negligenza nel caso.

La speranza da parte del tennista italiano è che Dyson possa contribuire a far sì che anche dal tribunale di Losanna arrivi una sentenza favorevole. Per chiudere definitivamente un caso che va avanti da troppo tempo.