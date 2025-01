L’Inter ritrova la Thu-La e i tre punti. Ora la Champions…

L’Inter ritrova la Thu-La e torna ad esultare, battendo l’Empoli con un secondo tempo intenso e più dinamico rispetto a una prima frazione maggiormente sterile sul piano del possesso. I nerazzurri toccano quota 47 punti, provando a tallonare la fuga del Napoli di Conte.



La squadra di Inzaghi procede a strappi, non è brillantissima sul piano fisico, ma quando accelera sa far male. Lautaro ritrovato (gol e tanti movimenti interessanti), De Vrij molto bene in controllo della retroguardia, Dumfries scatenato sulla fascia. E ora il mirino è sulla sfida di Champions contro lo Sparta Praga: obiettivo punteggio pieno e chiudere tra le prime otto.