Tennis, dramma a Melbourne: deve operarsi

Brutte notizie arrivano dagli Australian Open con il tennista costretto al ritiro: dovrà subire un intervento chirurgico

È il torneo più atteso di inizio stagione, quello che dà le prime indicazioni sul nuovo anno. Tutti vogliono ben figurare agli Australian Open, nessuno ha voglia di saltare uno dei quattro slam dell’anno.

Partire con il piede giusto significa acquistare fiducia e morale ed allora nessuno vuole uscire subito da Melbourne. Nello sport moderno, più ancora del solito, gli imprevisti però sono dietro l’angolo: basta poco e il sogno atteso tanti mesi si trasforma in un vero incubo. Basta un piccolo problema fisico per finire fuori dai giochi e veder evaporare le speranze cullate in settimane di intenso lavoro.

È successo proprio questo a Thanasi Kokkinakis, 28 anni, una carriera falcidiata da continui problemi fisici. Proprio un infortunio lo ha costretto al ritiro anche in questa edizione degli Australian Open: dopo essere uscito dal singolare, Kokkinakis ha voluto affrontare comunque la sfida del doppio, a cui ha partecipato insieme a Kyrgios, nonostante i medici gli avessero sconsigliato di scendere in campo.

Australian Open, Kokkinakis si ritira: dovrà operarsi

L’australiano non è riuscito però a portare a termine il match contro la coppia formata da James Duckworth e Alexander Vukic. La partita è durata appena un set e mezzo, poi la gravità della situazione ha costretto Kokkinakis ad alzare bandiera bianca.

Quando il punteggio era sul 7-5, 3-2 per la coppia rivale, il tennista di casa è stato costretto a dire addio. Troppo forte il dolore per continuare a giocare, inutile sforzarsi ulteriormente visto che in campo faticava a muoversi ed a colpire la palla, soprattutto di diritto. Da qui la decisione di abbandonare il torneo e, molto probabilmente, far finire così la sua avventura in coppia con l’amico Kyrgios.

Nel post gara, il tennista ha spiegato quel che era accaduto e quanto tempo dovrà restare fuori dai campi di gioco: “Il dottore mi aveva sconsigliato di giocare. Probabilmente dovrò subire un intervento chirurgico serio ora“. Queste le parole di Kokkinakis che ha voluto provare lo stesso a giocare per chiudere in campo la sua esperienza in coppia con Kyrgios. Ora per lui però c’è da pensare a recuperare dal problema fisico alla fascia addominale e provare a tornare in campo il prima possibile. Messa fine all’esperienza agli Australian Open, c’è un’intera stagione ancora davanti da dover affrontare al meglio.