Udinese, Runjaic: “Mai pensato al tridente”

Al termine del match perso 4-1 contro il Como, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, visibilmente deluso, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn.

Udinese, le parole di Runjaic

L’espulsione di Solet ha sicuramente influito sul risultato finale, ma l’Udinese è apparsa in difficoltà fin dalle prime battute. Quali sono le ragioni di questa prestazione opaca: “Abbiamo iniziato male, senza la giusta intensità e senza la necessaria tensione. Abbiamo concesso gol facili, quasi invitando il Como a segnare. Non è questo il modo in cui l’Udinese dovrebbe affrontare le partite, soprattutto in un contesto come quello di stasera. L’espulsione di Solet è stata solo l’episodio finale di una gara gestita male fin dall’inizio“.