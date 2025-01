Champions League: Atalanta e Milan strafavorite, Juventus e Inter in trasferta. Il Bologna ospita il Borussia

Entra nel vivo la fase a girone unico della Champions League. Tra questa sera e quella di domani si giocheranno le gare valide per la settima giornata: scopriamo le avversarie delle squadre italiane.

Reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, l’Atalanta di Gasperini è pronta ad ospitare lo Sturm Graz. La Dea è 13esima con 11 punti, mentre gli austriaci hanno perso cinque delle sei gare disputate e ora sono 29esimi con 3 punti. Interessante la quota del segno “1” all’intervallo: si parla di 1,53 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,55 e su Betclic 1,49. Azzardando, si può puntare anche sull’Over 3,5 Casa: parliamo di 2,70 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,66 e su Unibet 3,05.

C’è poco da chiedere a questa Champions, invece, per il Bologna di Italiano. I felsinei hanno raccolto solo 2 punti nelle sei gare disputate: peggio hanno fatto solo Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys. Nel prossimo impegno i rossoblù ospiteranno il Borussia Dortmund, che di punti ne ha 12. Partono favoriti i tedeschi: la vittoria del Borussia è bancata su Planetwin365 2,10; stessa quota che troviamo su Betclic e WilliamHill. Molto interessante la quota dell’Over 2,5 finale: parliamo di 1,75 volte la posta su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Betclic 1,68.

Trasferta insidiosa per la Juventus di Thiago Motta, ospite del Club Brugge. La Vecchia Signora ha conquistato finora 11 punti e occupa la 14esima posizione; i belgi, invece, sono 19esimi con 10 punti. Non sarà semplice per i bianconeri, i quali sono reduci dall’importante successo in campionato contro il Milan, soprattutto perché i contadini sono molto temibili tra le mura amiche (hanno vinto le ultime 11 gare casalinghe). Su Planetwin365, la vittoria della Juventus è bancata 2,25; come su Betclic, mentre su WilliamHill la quota è di 2,20. Si potrebbe optare per la giocata “Parziale-finale X/2”: la quota è di 5,75 su Planetwin365; su Betclic 4,80 e su Unibet 5,10.

Esordio europeo sulla panchina del Milan per Sergio Conceição. Il Diavolo, guidato da Fonseca, aveva raccolto 12 punti nelle precedenti sei partite. Nel prossimo turno, ospiterà il Girona, il quale ha perso cinque delle sei gare disputate e ora è 30esimo con 3 punti. Segnaliamo la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”: su Planetwin365 si parla di 2,20 volte la posta; su Betclic 2,09 e su WilliamHill 2,30.

Dopo la sconfitta con il Bayer Leverkusen, cerca il riscatto l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri saranno ospiti dello Sparta Praga, in una gara che li vede favoriti: da segnalare la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 2; mentre su Betclic la quota è di 1,71 e su Unibet 1,98. Da considerare anche il risultato esatto 2-0 in favore dell’Inter: parliamo di 7,25 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 6 e su WilliamHill 7,50.