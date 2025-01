Esclusiva SI – Longari: “Il Torino ha chiesto Elmas al Lipsia”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Torino avrebbe chiesto il prestito di Elijf Elmas. L’esterno ex Napoli è nel mirino della formazione granata per rinforzare il suo reparto offensivo. La società piemontese avrebbe chiesto al Lipsia, proprietario del cartellino, la disponibilità per una cessione in prestito. I tedeschi non hanno ancora risposto. Tuttavia, il macedone in questa stagione sta faticando a trovare spazio nella società di proprietà del colosso RedBull.

I numeri della stagione dell’ex giocatore del Napoli, vincitore del 3° scudetto negli azzurri di Luciano Spalletti, sono eloquenti. Il giocatore nativo di Skopje ha colleziona 6 presenze, per un totale di soli 89 minuti in campo. A rendere difficile il suo utilizzo anche un infortunio. Infatti Elmas è stato fuori da metà novembre fino all’inizio di questo 2025 per un totale di 9 partite saltate per un problema muscolare.

Ricordiamo che, un anno fa, Elmas era passato dal Napoli al Lipsia nel calciomercato di gennaio per una cifra di circa 24 milioni di euro. E ora il Torino punta ad ottenere una cessione temporanea.