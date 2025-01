Inter, Thuram: “L’importante è vincere. Lautaro? Non è mai stato nervoso”

Marcus Thuram attaccante dell’Inter ha presentato la sfida di Champions League contro lo Sparta Praga. “L’importante è vincere e che quando entriamo in campo siamo freschi per prendere i tre punti. Lautaro? Siamo contenti, l’importante è fare e gol ma se lo facciamo entrambi fa piacere. Non è mai stato nervoso, è il nostro capitano e da inizio stagione trascina l’Inter. È un leader, è bello che sia tornato al gol ma non era nervoso”.

Poi ultima battuta: “Giochiamo per vincere. Il segreto dell’Inter è che tutti amiamo stare insieme e questo si vede in campo, siamo veri amici”.