Inter, verso Praga con un dubbio per Inzaghi: le prospettive e le scelte

L’Inter prepara la partenza per Praga con le rassicurazioni acquisite dal successo casalingo ottenuto in campionato contro l’Empoli. I nerazzurri lavorano con la consapevolezza di dover centrare i tre punti per avvicinare l’obiettivo qualificazione diretta al prossimo turno della massima competizione continentale, anche in vista del tour de force che vedrà impegnato i ragazzi di Simone Inzaghi da qui sino a tutto il mese di febbraio. In relazione a questo obiettivo andranno anche le scelte di formazione del tecnico nerazzurro, anche nell’ottica di raccogliere i frutti delle turnazioni alle quali ha sottoposto alcuni dei suoi titolari nelle ultime uscite.

BASTONI TORNA TITOLARE

Tornerà dal primo minuto Bastoni in difesa dopo il riposo nella gara contro l’Empoli. A centrocampo dovrebbe essere proposto Mkhitaryan dal primo minuto dopo la porzione di secondo tempo disputata contro i toscani: davanti è scontata la scelta della coppia titolare Lautaro Martinez-Thuram, anche in virtù dei riscontri realizzativi tornati ad essere più che confortanti da parte dell’argentino nelle ultime uscite. Un dubbio è legato a chi prenderà il posto dell’indisponibile Calhanoglu in cabina di regia: il ballottaggio tra Zielinski ed Asllani verrà sciolto dal tecnico interista una volta raggiunta la Repubblica Ceca. Frattesi, pienamente recuperato, dovrebbe quindi partire dalla panchina.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Di conseguenza, ecco la probabile formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare in Champions League a Praga