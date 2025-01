Juventus, operazione Club Brugge: Motta prepara la ricetta della continuità

La Juventus vuole dare continuità alla vittoria contro il Milan e questa sera sarà impegnata in Champions League sul campo del Club Brugge. Una partita che i bianconeri non devono sbagliare per cercare di concludere la prima fase della competizione nel miglior modo possibile.

Le possibili scelte di formazione

In chiave formazione è possibile che Thiago Motta possa confermare quasi interamente il tassello del puzzle visto in campo sabato sera contro i rossoneri. Con qualche novità in vista: Douglas Luiz a centrocampo con Thuram, mentre Weah potrebbe affiancare Koopmeiners e Mbangula alle spalle di Nico Gonzalez.

La probabile formazione (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Weah, , Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta.

Le parole di Motta nella conferenza stampa della vigilia

Con il Milan c’è stata la svolta?

“Vedo una crescita, ma non solo nelle ultime partita. Vedo una crescita dall’inizio. La vittoria ci ha dato più entusiasmo e più energia per preparare una partita complicata come quella di domani. Dobbiamo dare il massimo per arrivare alla vittoria”.

Con il Milan è la partita più vicina al suo gioco?

“Siamo contenti perchè siamo arrivati alla vittoria. Però anche in altre partita avevamo giocato molto meglio, ma non eravamo riusciti a vincere”.

Su Mbangula?

“La sua evoluzione è molto buona. Lo scorsa anno giocava nella Next Gen e dobbiamo fare i complimenti a chi ha lavorato nel settore giovanile, perchè abbiamo lui, Savona e Yildiz. Mbangula, quando ha giocato, ha fatto sempre molto bene ed ha aiutato la squadra”.

Avete una priorità tra Champions e campionato?

“Il nostro obiettivo è vincere domani. Vogliamo fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria”.