L’infortunio è grave: c’è la frattura, stagione già finita per il capitano

Non arrivano buone notizie per il capitano: l’infortunio si è rivelato più grave del previsto ed ora la stagione più ritenersi già conclusa.

In un calendario serrato come quello attuale nel mondo dello sport, una buona dose di fortuna è quel che serve per evitare problemi fisici. Basta davvero poco per perdere un atleta per diverso tempo ed è quello che più temono gli allenatori, soprattutto in una fase della stagione dove si decide il campionato. Purtroppo però l’imprevisto è dietro l’angolo ed è quanto accaduto alla formazione dell’Ambrì-Piotta, impegnata nella National League, la serie A svizzera dell’hockey su ghiaccio.

La squadra sta lottando per evitare la retrocessione e provare ad accedere ai play-in, ma nelle ultime giornate della stagione regolare dovranno fare a meno di Daniele Grassi, il capitano del club. Brutte notizie arrivano, infatti, dopo il match contro lo Zurigo, perso all’over-time. Grassi ha purtroppo riportato la frattura del malleolo destro, nel tentativo di bloccare un tiro. Un problema non di poco conto, stando a quanto riportato nel comunicato dello sesso club di Ambrì.

Hochey, grave infortunio: stagione finita

Come detto l’esito degli accertamenti ha evidenziato per Grassi, capitano dell’Ambrì, la frattura del malleolo. Un infortunio per il quale l’atleta dovrà restare fermo dalle 6 alle 8 settimane.

Dando uno sguardo al calendario, con la stagione regolare che terminerà il 1° marzo, si può dire che per Grassi il campionato è ormai finito e se ne riparlerà nel caso nella post-season, se ci sarà per la squadra.

Proprio per questo motivo, vista anche l’importanza della posta in palio nei prossimi mesi, la società si sta muovendo anche sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Stando a quanto riportato dal portale Watson, i leventinesi starebbero valutando il profilo di Ronalds Kenins per sostituire Grassi. L’attaccante lettone è attualmente svincolato e potrebbe essere il nuovo innesto dell’Ambrì-Piotta per andare a sostituire proprio il capitano nei quasi due mesi di assenza.

Nei prossimi giorni si capirà se la società deciderà di intervenire e come, intanto c’è da registrare lo stop prolungato di Grassi proprio nel momento decisivo della stagione. L’Ambrì al momento occupa la dodicesima posizione in classifica, con 50 punti, quattro in meno della prima posizione utile per accedere ai play-in. Tutto può ancora succedere nelle prossime giornate, con il club che spera di non avvertire troppo l’assenza del capitano.