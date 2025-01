VIDEO – Parma, visite mediche per Ondrejka

Definita l’operazione con l’Anversa, questa mattina il Parma ha ricevuto Jacob Ondrejka in città per eseguire le visite mediche propedeutiche al trasferimento ai crociati. L’ala sinistra, classe 2002, è arrivato nella città emiliana per eseguire i test necessari a definire l’arrivo in Italia.

L’esterno svedese arriva ai gialloblù dall’Anvesa, dove in questa stagione 2024/25, ha giocato 22 partite nel campionato belga, segnando 7 gol e 5 assist. Un grande rinforzo per la squadra di mister Fabio Pecchia, reduce dal brutto pareggio contro il Venezia. Il calciatore nativo di Landskrona arriva al Parma a prescindere dal destino di Dennis Man su cui è noto l’interesse della Fiorentina.