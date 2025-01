ESCLUSIVA SI Pedullà: “Renato Veiga, domani si chiude: le cifre. Battuta anche la Lazio”

Renato Veiga alla Juventus, ci siamo: Alfredo Pedullà annuncia che è prevista la chiusura domani dell’affare che porterà un nuovo difensore in forza alla squadra di Thiago Motta.

Affare da 4,5 più bonus per il prestito secco, nella cifra sono compresi ingaggio e commissioni, più bonus legati al cammino in Champions League. Oggi pomeriggio l’entourage era d’accordo per confermare il sorpasso bianconero sulla concorrenza di Dortmund, Marsiglia e ci aveva provato anche la Lazio. Per ora Kelly in stand-by.