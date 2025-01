Roma, Ranieri: “L’AZ Alkmaar va a 3mila all’ora. Rensch? Tempi d’inserimento fantastici”

Alla vigilia della sfida in Europa League fra la Roma e l’AZ Alkmaar all’AFAS Stadion il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Prima di tutto ci tenevo a ricordare Gigi Riva dato che è passato un anno dalla morte, eroe di Cagliari e della Nazionale, mi sembra giusto ricordarlo”.

Quanto siete sensibili ad una competizione come questa?

“Io sono sensibile a tutto e vorrei vincere sempre, ci teniamo, loro vanno a 3mila allora, non si fermano mai, sono fra i più giovani d’Europa, sono curioso di vedere come reagiremo. La squadra sta bene, ma sono sicuro che faremo una buona partita”.

E’ l’ora di vincere in Europa League?

“Me lo auguro, più andiamo avanti e più si avvicina, speriamo di poterlo fare perché vogliamo andare avanti in Europa”.

Rensch?

“Non ha prepotenza fisica, ma tempi di inserimento fantastici, buoni piedi di destro e sinistro, mi piace”.