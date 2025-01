Ecco Milan Djuric: il Parma accoglie il suo nuovo attaccante arrivato per rinforzare il reparto offensivo gialloblu a disposizione di Fabio Pecchia in questo mercato invernale. Come vi abbiamo raccontato, il Parma ha battuto la concorrenza di Empoli e Genoa facendogli firmare un contratto di un anno e mezzo. Di seguito le immagini del suo arrivo.