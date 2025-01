Europa League, le probabili formazioni di Roma e Lazio

La tre giorni di Coppe Europee sta per concludersi. Dopo la due giorni di Champions League, conclusa con quattro vittorie e un pareggio, toccherà all’Europa League vivere il suo 7° turno della sua League Phase. Settima giornata che vedrà impegnate ovviamente anche le due rappresentanti italiane nella seconda manifestazione europea. Vediamo, dunque, come probabilmente scenderanno in campo la Roma ad Alkmaar contro l’AZ e la Lazio all’Olimpico contro la Real Sociedad.

AZ Alkmaar-Roma, ore 18:45

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott. All. Martens.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Lazio-Real Sociedad, ore 21

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Pedro, Tchaouna, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguero, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All. Alguacil.