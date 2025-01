Juve, Thiago Motta a Napoli con Kolo Muani. Giuntoli al lavoro per Veiga

C’è Kolo Muani per Thiago Motta e per la Juve, in vista della sfida che a Napoli metterà di fronte la prima candidata a vincere lo scudetto di quest’anno. I bianconeri sono reduci dal pari di Bruges e hanno l’obbligo di cambiare di nuovo passo, facendo mutare ancora una volta la percezione sulla squadra, che era migliorata abbastanza dopo l’ultimo successo in campionato contro il Milan. Giuntoli è al lavoro sul mercato per correre ai ripari in difesa, ma è probabile che per giungere all’obiettivo si debba aspettare fino alla settimana prossima.

Il direttore tecnico bianconero sta provando a sbloccare la pista Veiga, avendo dalla sua il gradimento del calciatore: il Chelsea non ha ancora sciolto le riserve ma dalla Continassa filtra fiducia sulla possibilità di chiudere il cerchio sul difensore portoghese. Intanto Thiago Motta può fare con quello che c’è già, e dunque con Alberto Costa e Kolo Muani: quest’ultimo per Napoli si candida subito per una maglia da titolare, ennesima scelta tecnica che potrebbe far traballare la serenità di Vlahovic e magari aprire un altro fronte di mercato a sorpresa, oltre a quello che si preannuncia già per Cambiaso in quota Manchester City, stando alla volontà di anticipare il colpo a gennaio. Un tempo si chiamava mercato di riparazione, ora in qualche club – come la Juve e non solo – sembra più di costruzione.

FONTE: Giovanni Albanese