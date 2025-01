Il Trapani si appresta a far visita alla Juventus Under 23, ma intanto il calciomercato continua a far da padrone fra le notizie del giorno.

Per il club allenato da Ezio Capuano non tramonta la pista che porta all’attaccante Gabriele Gori, 25enne in forza all’Avellino. Si è parlato anche del Pescara per lui, ma il Trapani potrebbe farci un pensiero soprattutto nel caso in cui qualcuno dovesse affondare il colpo per Facundo Lescano. 22 partite e 4 reti per Gori in questa stagione.