ESCLUSIVA SI Pedullà: “Sondaggi di Empoli e Venezia per Mario Balotelli”

Si chiude una porta, se ne apre un’altra per Mario Balotelli: l’avventura al Genoa doveva essere quella del rilancio nel calcio italiano per Super Mario, ma non sta andando proprio come si poteva aspettare il centravanti.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà sugli scenari legati al suo futuro: “Mario Balotelli può lasciare il Genoa molto presto. Ha parlato con il Trapani per un gesto di cortesia e perché il presidente Antonini è stato molto gentile con lui, ma è evidente che il suo desiderio – l’assoluta priorità – sarebbe quello di restare in Serie A. Anche e soprattutto perché, dopo aver lavorato con il Genoa, la sua condizione fisica è migliore rispetto a diverso tempo fa. E le motivazioni molto alte. Per Balotelli ci sono stati sondaggi di Empoli e Venezia che possono diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni”.