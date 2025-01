Serie A: la Juventus eviterà la sconfitta a Napoli? Inter ospite del Lecce, domenica Lazio-Fiorentina

Archiviati gli impegni europei, è tempo di dedicarsi già al prossimo turno di campionato. Questa sera prenderà il via la 22esima giornata di Serie A: scopriamo insieme le gare più interessanti di questo weekend!

Sabato, alle ore 18, si giocherà Napoli-Juventus. I partenopei stanno volando sulle ali dell’entusiasmo, dopo aver superato l’Atalanta a Bergamo e aver raggiunto quota 50 punti e sei successi di fila. La squadra di Conte è in testa alla classifica, con un vantaggio di 3 punti sull’Inter, che ha però una gara da recuperare. Reduce da un ennesimo pareggio stagionale, questa volta in Champions League, la squadra di Motta è, invece, quinta con 37 punti. La Juventus ha vinto il big match contro il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ma dovrà lottare strenuamente per raggiungere un posto Champions.

Guardando i precedenti di questa sfida affascinante, notiamo subito come la Vecchia Signora non riesca a vincere in questo stadio dal marzo del 2019. Da allora sono arrivate ben cinque sconfitte in altrettante gare giocatesi al Maradona. Che possa essere interrotto questo trend negativo? Interessante la quota della doppia chance X2: parliamo di 1,70 volte la posta su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic parliamo di una quota di 1,58. Molto allettante la quota della giocata “Goal”, su Planetwin365 a 2,06; mentre su Betclic la quota è di 1,99 e su Unibet 2,07. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-1: la quota è di 6,28 su Planetwin365; su Unibet 5,60 e su Betclic 5.

Dopo la vittoria con l’Empoli e l’affermazione in Champions contro lo Sparta Praga, l’Inter di Inzaghi torna in campo. I nerazzurri saranno ospiti del Lecce e proveranno ad approfittare di un passo falso del Napoli: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 bancata 1,81; su Betclic 1,62 e su Unibet 1,90. Tra i risultati esatti, da provare il 2-0 in favore dell’Inter: la quota è di 6,82 su Planetwin365; su Unibet 6,10 e su Betclic 5,50.

Da tener d’occhio anche Lazio-Fiorentina, in programma domenica sera. La squadra di Baroni è quarta con 39 punti, mentre quella di Palladino è sesta con 33 punti, ma con una gara da recuperare. Il successo dei toscani in questo stadio manca dal 2016 e gli aquilotti hanno vinto cinque delle ultime sei partite disputate davanti ai propri tifosi contro la Fiorentina. Forse anche per questo, i biancocelesti partono favoriti: la vittoria della Lazio è bancata 2,05 su Planetwin365; come su WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,98 volte la posta. Interessante anche la quota dell’Under 2,5: parliamo di 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,72 e su Unibet 1,82.