UFFICIALE – Como, maxi rinnovo per Da Cunha: il comunicato

Lucas Da Cunha convince tutti dopo aver scalato le gerarchie ed essere stato ripetutamente elogiato dal tecnico del Como, Cesc Fabregas in questi primi mesi in Serie A. Ed ora arriva anche l’ufficialità del rinnovo del contratto.

Ecco il comunicato: “Como 1907 è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lucas Da Cunha fino a giugno 2029. Con 70 presenze 10 goal e 8 assist tra Serie B e Serie A, Lucas si è imposto come uno dei talenti emergenti del Como.

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Lucas è un giocatore molto importante per noi. In questi due anni è cresciuto tanto ed ha mostrato grande adattabilità, duttilità e intelligenza tattica. Si merita questo rinnovo e siamo contenti di poterlo avere a Como ancora per tanti anni”.