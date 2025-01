Atalanta a Como per riprendere la marcia anche in Serie A

Dopo il successo largo e roboante in Champions League, che ha interrotto una serie di cinque partite senza vittoria in tutte le competizioni, l’Atalanta si rituffa nell’atmosfera della Serie A. Gian Piero Gasperini è stato chiaro dopo lo Sturm Graz, l’obiettivo dell’Atalanta è fare il meglio possibile nelle coppe europee e in campionato confermarsi tra le qualificate alla massima competizione europea. Due obiettivi ampiamente alla portata vedendo la posizione della Dea in campionato e soprattutto considerando che i nerazzurri sono già certi del passaggio almeno ai playoff di Champions. Insomma, basta parlare di Scudetto e tutto ciò che ne deriva, comprese delle crisi che il tecnico di Grugliasco rispedisce al mittente.

Trasferta a Como, l’Atalanta vuole rimettersi in marcia

Dopo i tre pareggi contro Lazio, Udinese e Juventus e la sconfitta casalinga contro il Napoli, la Dea però deve dare un segnale. Dietro di lei, seppur con passo lento si stanno avvicinando. La Lazio, ad oggi, conta quattro di distacco dagli orobici, mentre la Juventus ne ha sei. Distanze di sicurezza ma non troppo. Questa giornata, poi, potrebbe essere a favore della squadra bergamasca, perché la Juventus si presenta al Maradona contro il lanciatissimo Napoli di Antonio Conte e la Lazio accoglierà la Fiorentina domani sera.

La Dea invece sarà di scena al Sinigaglia. Pur sfidando una squadra che lotta per non retrocede, il Como non è un avversario da sottovalutare per l’Atalanta, visto che Fabregas e suoi ragazzi sono già riusciti nell’impresa di battere la Dea anche all’andata.

In casa, inoltre, il Como ha appena battuto l’Udinese, di recente ha superato la Roma e messo in difficoltà altre squadre. Non è certamente uno spauracchio, ma non deve nemmeno lasciar tranquilli. L’undici allenato da Cesc Fabregas produce un gioco propositivo che potrebbe mettere in crisi i bergamaschi. Allo stesso tempo, se de Roon e compagni prenderanno le misure alla squadra del tecnico spagnolo, l’Atalanta potrebbe produrre una di quelle classiche goleade che negli ultimi anni la stanno contraddistinguendo. Appuntamento alle 15 per capire se i nerazzurri ripartiranno anche in Serie A.