Conceicao, eccoti Walker al Milan, aspettando la punta. E Gimenez chiama

Kyle Walker è il primo colpo del Milan in questo mercato invernale: un acquisto d’esperienza che possa colmare il vuoto sulla fascia destra e che sembra anche una risposta a quella mancanza di personalità del gruppo sottolineata sia da Fonseca che dal nuovo arrivato Sergio Conceicao.

Il comunicato del Milan

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC”: questo il testo del comunicato con il quale ieri sera i rossoneri hanno annunciato il suo arrivo. Dall’estate 2017, quella del suo trasferimento al Manchester City con cui ha collezionato ben 319 presenze ha vinto 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023. Insomma, quello che serve in uno spogliatoio come quello rossonero.

Ora serve una punta: Gimenez chiama

Il mercato del Diavolo non può fermarsi qui: è evidente la mancanza di una punta per lo scacchiere di Conceicao. I rumors su Santiago Gimenez del Feyenoord si rincorrono e lo stesso giocatore, dopo aver siglato una prestigiosa doppietta nel 3-0 sul Bayern Monaco nell’ultima sfida di Champions League ha parlato del suo futuro a Caliente TV: “Possibile ultima partita col Feyenoord? Vedremo cosa succede, queste sono settimane cruciali, lascio tutto nelle mani di Dio. Io amo il Feyenoord e amo questi tifosi, che dal primo giorno mi hanno dato tanto e io darò loro tanti gol“. Se non è una chiamata questa…