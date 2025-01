Empoli, D’Aversa: “Felici per il pari. Peccato il gol subito”

Roberto D’Aversa, commenta ai microfoni di DAZN, il pareggio per 1-1 contro il Bologna: “Questi ragazzi hanno fatto sempre la prestazione, anche se l’andamento delle partite non sempre è stato rispecchiato dal risultato. Siamo felici di aver fatto un risultato positivo, c’è il dispiacere di aver subito gol alla fine del primo tempo in una situazione di emergenza in cui perdiamo giocatori anche durante la partita visto che anche Viti oggi si è fatto male“.

Empoli, ancora D’Aversa

I tre attaccanti dall’inizio erano un messaggio per la squadra: “Se chiedo io per primo coraggio ai miei ragazzi, devo dimostrarlo anch’io. La scelta di partire con tre giocatori offensivi era per dare un segnale contro una delle squadre più in forma del momento, che ha un punto in più dell’anno scorso. Dobbiamo continuare a lavorare così, ma a parte 20 minuti col Lecce l’atteggiamento è sempre stato giusto. Siamo una squadra giovane, ci sta di essere puniti come è accaduto nel primo tempo ma la prestazione anche stasera è stata di tutto rispetto“.

Fazzini, Esposito e Colombo saranno decisivi per la salvezza: “Non mi ricordo di essere stato giovane, loro hanno qualità e devono dimostrarle. Fazzini per primo, sappiamo il periodo che lo ha distolto dal campionato ma questi ragazzi devono maturare per continuare nella loro crescita che è importante anche per il raggiungimento degli obiettivi del club. Con i giovani quando si esagera con i complimenti poi avviene il contrario. Bisogna rimanere umili: Esposito per esempio fa 11 chilometri a partita, Colombo ha eguagliato il suo record di gol e anche Fazzini può migliorare ancora“.