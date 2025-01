Follia Hamilton, spunta la verità: incastrato dai social

Non si placa l’entusiasmo per il sette volte campione del mondo, che mercoledì ha debuttato sulla Ferrari nei test a Fiorano. E spuntano dei dati incredibili

“Guidare per la prima volta la Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare”. Hamilton non ha nascosto l’emozione per il debutto sulla Rossa, avvenuto mercoledì sulla pista di Fiorano.

Avvolto dall’entusiasmo incredibile di un migliaio di tifosi ferraristi, che ha poi salutato da vicino esibendo un sorriso smagliante, sulla SF-23 il pilota inglese inglese ha effettuato 30 giri per un totale di 89 chilometri. Poco più della metà di quelli effettuati dal suo compagno di scuderia Charles Leclerc, fermato dalla forte pioggia caduta sul tracciato

Leclerc: “È stato bello”. Ma il monegasco sarà uno dei primi avversari dell’inglese

Come raccontato dagli inviati, l’ex Mercedes ha alternato dei giri lanciati a delle soste. Così ha potuto provare le partenze e prendere confidenza con le procedure della vettura. “È stato bello vederlo completare i suoi primi giri su una Ferrari, qualcosa di molto speciale per lui e per tutto il team. Non vedo l’ora di tornare in macchina la prossima settimana”, ha detto Leclerc commentando con parole di stima e ammirazione l’esordio del britannico.

Come ha fatto ben intendere nella recente intervista a ‘Sky Sport’, il pilota monegasco sarà però uno dei primissimi avversari di Hamilton nel Mondiale 2025 di Formula 1 che inizierà ufficialmente il 16 marzo con il GP di Melbourne.

Stepping into a new era 👊 Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

Hamilton è già un successo economico e commerciale

I primi giorni di Hamilton sono stati, come previsto, un successo enorme. Un successo palpabile anche sui social, dove hanno fatto letteralmente i botti i post del profilo ufficiale della Ferrari con protagonista, per l’appunto, il sette volte campione del mondo.

Un successo enorme ha avuto il post che ritrae il neo 40enne appoggiato a una parete e in tuta rigorosamente rossa Ferrari. Secondo i dati di ‘Sponsorlytix’, una società di analisi specializzata nel monitoraggio di informazioni legate allo sport, il post in questione (vedi in basso) “ha avuto oltre 8 milioni di interazioni”, generando per HP (sponsor principale) un valore di 62.100 dollari.

The racing world is abuzz as @LewisHamilton announces his move to the iconic @ScuderiaFerrari team! Sponsorlytix analysed his post on X, which generated over 8 million engagements, using our AI and algorithms to measure the brand values generated for the sponsors of the team:… pic.twitter.com/cSuXCGRalF — Sponsorlytix (@sponsorlytix) January 22, 2025

Incredibilmente ma non troppo, più della Ferrari (50.000 dollari). Gran beneficio da Hamilton in tuta ne hanno tratto pure gli altri sponsor, da IMB a Puma passando per Shell. Insomma, l’ingaggio di Hamilton è già un successo straordinario dal punto di vista commerciale ed economico.