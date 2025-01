Maledizione Leclerc, salta tutto: la mossa Ferrari

Il pilota monegasco era sceso in pista a Fiorano dopo Lewis Hamilton, accolto da un migliaio di tifosi. L’inglese ha effettuato 30 giri sulla SF-23

Maledizione Leclerc nel giorno del battesimo di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Il pilota inglese ha riassaporato il grande entusiasmo del popolo ferrarista per il suo approdo in Casa Maranello. “È stato indimenticabile”, il commento del neo quarantenne a proposito dell’accoglienza ricevuta anche a Fiorano, dove ha effettuato i primi test.

Entusiasmo alle stelle per Hamilton

Si parla di un migliaio di persone assiepate da mattina presto per vedere da vicino l’ex Mercedes, a cui Vasseur e soci si affidano per tornare a vincere, magari già nel Mondiale 2025 quasi alle porte, sia il titolo piloti che quello costruttori.

Getting into the 2025 groove ✌️ pic.twitter.com/rvIdTpjB6q — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2025

Leclerc dopo Hamilton: test all’ora di pranzo e ‘solo’ 14 giri. Ecco il motivo

Nebbia e pioggia, dal punto di vista meteorologico non è stata una gran giornata a Fiorano. I test di Hamilton si sono svolti al mattino, con il britannico che ha effettuato un totale di 30 giri. Il doppio di quelli fatti da Charles Leclerc, partito dopo di lui all’ora di pranzo, sulla SF-23.

Il monegasco ha corso la metà dei giri del suo compagno di scuderia, precisamente 14 per un totale di 42 chilometri, proprio a causa della forte pioggia caduta sulla pista. Leclerc recupererà i giri persi a Barcellona, nelle prossime settimane.

Anche lui, va detto, ha ricevuto un’accoglienza festosa da parte dei tifosi del Cavallino Rampante: “È stato bello scendere in pista e vedere tutto questo entusiasmo intorno alla squadra, che ci motiva più che mai – le sue parole dopo i test – La giornata è stata positiva, anche se ha piovuto un po’ mentre guidavo”.

Leclerc ha speso parole importanti pure per Hamilton: “È stato bello vederlo completare i suoi primi giri su una Ferrari, qualcosa di molto speciale per lui e per tutto il team. Non vedo l’ora di tornare in macchina la prossima settimana”

Charles is back on track for 2025! 💪 pic.twitter.com/sLq0GM28NG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025

Leclerc recupera a Barcellona: lui e Hamilton correranno sulla SF-24

In Catalogna sia lui che Hamilton saranno stavolta sulla SF-24 per i test Pirelli, che saranno necessari allo sviluppo delle mescole che poi scenderanno in pista nel Mondiale 2026 di Formula 1.