Nel primo anticipo di questo sabato di Serie A, l’Atalanta ribalta il Como, vince 2-1 e prova a tenere il passo delle prime della classe.

COMO (3-4-2-1): Butez; Enghelardt, Dossena, Kempf; Fadera, Perrone, Da Cunha, Moreno; Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

La partita

I padroni di casa partono meglio nel primo tempo, nonostante le poche occasioni da gol. Il vantaggio arriva al 31′ con Nico Paz: Fadera serve l’argentino che di prima intenzione fulmina Carnesecchi. La formazione di Cesc Fabregas prova a riversarsi in avanti alla ricerca del raddoppio, ma nel secondo tempo si scatena Mateo Retegui. Il centravanti prima la pareggia al 57′ con una splendida girata, poi al 71′ la ribalta definitivamente su invito di Brescianini. Un minuto prima gol annullato a Lookman per fuorigioco. I padroni di casa provano il forcing finale, trovano anche il 2-2 che però viene annullato per fuorigioco. Annullata anche una rete a De Ketelaere per precedente fallo di mano. La Dea tiene fino all’ultimo e porta a casa tre punti importanti per rimanere agganciata a Napoli e Inter.