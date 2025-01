Serie A, Como-Atalanta: le scelte ufficiali di Fabregas e Gasperini

Pomeriggio di alto livello tecnico al Giuseppe Sinigaglia di Como, dove i padroni di casa di Cesc Fabregas accolgono l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un derby lombardo, che a livello di classifica potrebbe creare delle piccole rivoluzioni. La squadra comasca, infatti, vuole dare continuità alla vittoria contro l’Udinese, conquistata al Sinigaglia lunedì sera, e per questo cerca un nuovo colpo grosso contro la Dea battuta anche all’andata. Con l’obiettivo di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda Al contrario, la formazione orobica non vince in campionato da quattro partite (erano cinque in tutte le competizioni, considerando anche la Supercoppa, prima della partita vinta in Champions contro lo Sturm Graz) e vuole riprendere la marcia per consolidare il posto in zona Champions League. Per conseguire i rispettivi obiettivi, ecco quali scelte ufficiali hanno fatto i due allenatori per quanto riguarda gli undici di partenza.

Le formazioni ufficiali di Como-Atalanta

COMO (3-4-2-1): Butez; Enghelardt, Dossena, Kempf; Fadera, Perrone, Da Cunha, Moreno; Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.