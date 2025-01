Leclerc penalizzato, l’annuncio ufficiale: terrore Ferrari

La notizia direttamente dalla FIA terrorizza i tifosi della Rossa: nel mirino c’è il pilota monegasco. Ecco cos’è successo

Tra il 14 e il 16 marzo, considerando prove libere, qualifiche e Gran Premio, inizierà ufficialmente la stagione 2025 di Formula Uno. Raramente si era vista così tanta concorrenza per la vittoria del Mondiale piloti come quest’anno, complici tante Scuderia che partono con l’obiettivo di vincere, senza troppi fronzoli.

Il favorito numero uno era e rimane Max Verstappen. A caccia del quinto successo di fila, impresa riuscita solo a Schumacher in Ferrari, l’olandese anche secondo i pronostici è l’uomo da battere e non potrebbe essere altrimenti considerando le sue prestazioni recenti.

Occhio però alle due antagoniste per eccellenza ovvero Ferrari e McLaren. La Rossa ha sferrato il colpo Lewis Hamilton che sicuramente aggiunge pepe alla competizione già di per sé aggerritta in coppia con Leclerc. D’altro canto c’è un duo già ben affiatato come Piastri e Norris.

Formula Uno, attento Leclerc: ora rischi grosso

Uno degli argomenti più discussi della scorsa stagione era quello relativo alle sanzioni. Non tanto a livello di infrazioni automobilistiche bensì…linguistiche. Esatto, perché spesso e volentieri alla FIA non sono andate giù alcune espressioni poco educate.

Anche se consapevoli del difficile lavoro che svolgono i piloti, la FIA ha voluto ulteriormente aumentare le sanzioni per coloro che fanno “uso generale di un linguaggio (scritto o verbale), di gesti e/o segni offensivi, ingiuriosi, grossolani, maleducati o abusivi e che potrebbero ragionevolmente essere considerati o percepiti come grossolani o maleducati o come causa di offesa, umiliazione o inappropriati”.



La prima frazione vedrà una multa da 10.000 euro mentre già dalla seconda la faccenda si complica con 20.000 euro e un mese di divieto di guida. Se dovesse capitare per la terza volta, in quel caso l’ammenda sale a 30.000 euro e avverrà anche una penalizzazione di punti in classifica.

Nel mirino i piloti di Formula Uno poiché per loro il moltiplicatore di multa sarà del quadruplo. Sotto la lente di ingrandimento ci sono soprattutto Verstappen e Leclerc, già protagonisti l’anno scorso di atteggiamenti di questo tipo che non sono piaciuti.