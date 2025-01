Pedullà: “Serie C, svolta nella notte: Lescano dal Trapani all’Avellino”

Colpo grosso dell’Avellino che, nella notte, è riuscito a chiudere l’acquisto dal Trapani del bomber dei siciliani Facundo Lescano. Il bomber della formazione trapanese passerà all’Avellino per circa 900 mila euro. L’offerta ha risposto alle richieste della società siciliana che quindi, nella notte ha dato il via libera, al colpo dei Lupi avellinesi.

Nei giorni scorsi, il numero del club trapanese, Valerio Antonini aveva chiarito il motivo per cui aveva deciso di aprire alla cessione del suo miglior giocatore. Lescano aveva esplicitato la volontà di andarsene direttamente col patron per via di una rottura insanabile con lo staff tecnico guidato da Eziolino Capuano. Ora non resta che capire quali contromosse applicherà il Trapani per sostituire il sudamericano.