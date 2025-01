Sinner, decisione irrevocabile: è appena arrivata

Non può tornare indietro e per Jannik Sinner è la decisione definitiva: l’annuncio è appena arrivato, ecco cosa riguarda

Avanti tutta, senza guardare indietro. Jannik Sinner non si ferma più, batte anche Shelton con apparente disinvoltura e punta ora lo sguardo su Zverev.

Sarà numero 1 contro numero 2 al mondo la finale degli Australian Open: pronostici rispettati, mai come questa volta ed allora da parte dei tifosi italiani c’è la speranza che le cose non cambino proprio nell’atto conclusivo del torneo. Sinner, infatti, partirà ovviamente come favorito, anche se Zverev ha le carte in regola per metterlo in difficoltà. Giunto alla sua terza finale slam, il numero 2 del ranking spera sia arrivata la sua ora per vincere un Major, come mai accaduto nella sua carriera.

Appuntamento domenica nella mattinata italiana, ma intanto Sinner continua ad essere assoluto protagonista della scena tennistica internazionale. Lui e chi ruota intorno a lui, come Anna Kalinskaya, sfortunata protagonista agli Australian Open femminili, costretta a ritirarsi prima ancora di scendere in campo a causa di un virus. La tennista russa è da settimane nell’occhio del ciclone per la sua relazione (finita probabilmente) con Sinner: i due non ne parlano pubblicamente e alimentano in questo modo i gossip.

Sinner, Kalinskaya riparte da Singapore

Ora però arriva la notizia che riguarda direttamente la Kalinskaya. Nulla a che fare con Sinner, intanto impegnato nella finale contro Zverev, ma tutto inccentrato sulla carriera della russa. Dopo la brutta parentesi australiana, con tanto di forfait nello slam a causa di un virus improvviso, la numero 18 al mondo è pronta a ripartire con una nuova avventura.

La Kalinskaya ha usato Instagram per aggiornare i propri fan sui programmi della sua stagione. La prossima tappa è a Singapore dove dal 27 gennaio al 2 febbraio sarà in programma il torneo 250 WTA. La russa si presenta da testa di serie e spera proprio dal Singapore di dare la svolta ad una stagione iniziata come peggio non poteva. La 26enne è già arrivata in città e ha anche incontrato il parlamentare Edwin Tong che le ha dato il benvenuto.

Ora qualche giorno di allenamento per prendere confidenza con la superficie e quindi l’inizio del torneo per tornare a vincere e a divertirsi in campo. Magari buttando l’occhio a quel che succede a Melbourne dove Sinner domani mattina si giocherà la possibilità di vincere gli Australian Open per la seconda volta consecutiva.