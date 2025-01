ESCLUSIVA SI Pedullà: “Brescia, Bisoli in forte discussione dopo il ko nel recupero”

Il Brescia cade in casa, sconfitto dal Catanzaro in maniera a dir poco rocambolesco. Il gol di Nuamah al 5′ aveva illuso di poter passare un pomeriggio più tranquillo, poi l’immediato pari di Iemmello ed il sorpasso di Bonini nella ripresa hanno fatto riemergere i fantasmi. Bianchi rimette la situazione in parità all’86’, ma ancora Bonini gela il Rigamonti in pieno recupero.

Un ko che fa scricchiolare la panchina. Alfredo Pedullà infatti riporta: “La sconfitta al 97’ contro il Catanzaro mette fortemente in discussione Bisoli“.